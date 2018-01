"La stagiaire" saison 3 : Michèle Bernier reprend son rôle d’apprentie magistrat

"Le binôme que nous formons fonctionne très bien, raconte l’acteur au Figaro. Constance est à fond dans l’empathie pour les victimes. Mon personnage est à fond dans le droit. Il y a pas mal d’étincelles. Le feu prend très bien. Et Michèle, en effet, est une femme et une actrice formidable."

On peut dire qu’il ne tarit pas d’éloges pour sa partenaire à l’écran, qui est devenue grand-mère de jumeaux récemment. "Généreuse, impliquée et exigeante", en trois mots on sent toute l’admiration qu’il lui porte.

Retrouvez le duo dans le rôle de Constance Meyer et du juge d'instruction Boris Delcourt dans un total de 8 épisodes pour cette nouvelle salve !