"La Stagiaire" : C'est parti pour une 4ème saison inédite !

Constance va prendre de plus en plus confiance et s'opposera à "plus magistrat qu'elle" en défendant ses idées et sa conception de la justice. Outre cela, elle se rapproche du procureur Quiring (joué par Nicolas Marié). Boris est méfiant vis à vis de ce rapprochement entre sa stagiaire et son père...

Barth, de son côté, a trouvé un travail. Il est chargé de mission petite enfance à la mairie et voit son emploi du temps explosé. Antoine, Rebecca et Tony sont désormais partis et laissent ainsi la maison familiale aux parents qui vont devoir s'habituer à cette "nouvelle vie".