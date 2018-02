Comment Michèle Bernier a retrouvé le bonheur !

Un bonheur retrouvé pour l’actrice de 61 ans qui a vécu une rupture difficile en 1997 avec Bruno Gaccio, l’homme de sa vie et le père de ses deux enfants, dont elle a eu beaucoup de mal à se remettre au point d’envisager le suicide.

"J'ai été malheureuse, je suis très fleur bleue et j'ai toujours cru au couple pour la vie. Il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. C'est sa vie, et le succès m'a aidée. J'ai tellement aimé cet homme et je l'aimerai jusqu'à la fin de ma vie, d'une autre manière" déclarait-elle dans une interview accordée à Marc-Olivier Fogiel en parlant de l’homme qui a partagé sa vie pendant 15 ans.

Cette sombre période derrière elle, la comédienne, toujours célibataire mais plus heureuse que jamais, avance avec les siens. "Quand on commence à mettre un tout petit peu de distance, ça va mieux" exprimait dans 50 minutes inside celle qui envisage aujourd’hui le statut de grand-mère avec philosophie. "Je trouve ça super ! Puis on n’est pas dans la cari­ca­ture de la grand-mère qui ne travaille pas, cheveux blancs et blouse à fleurs" ajoute-t-elle dans TV Magazine.

"La Stagiaire" sur La Une

C’est donc dans ces excellentes conditions que nous vous proposons de la retrouver dans deux nouveaux épisodes de "La Stagiaire", le jeudi 8 février à 20h55 sur La Une.

Toujours aussi franche et directe, Constance Meyer poursuit avec cœur et conviction son parcours.