La Mante : Carole Bouquet en prison pour préparer son rôle

Le commissaire Feracci et son équipe du 36 quai des Orfèvres enquêtent sur une mystérieuse série de meurtres, copies conformes des assassinats perpétrés par Jeanne Deber, dite la Mante, célèbre tueuse en série réputée pour sa cruauté et emprisonnée depuis 25 ans. Cette dernière accepte de collaborer avec la police à une seule condition : c'est son fils Damien Carrot, qu'elle n'a pas revu depuis son arrestation et qui a coupé tous les ponts avec elle, qui sera son seul et unique interlocuteur. Damien est devenu flic, et n'a jamais rien dit à personne de sa mère, que tout le monde croit morte dans un accident d'avion. Il est néanmoins contraint par les circonstances d'accepter - tout en maintenant à distance celle qu'il considère comme un monstre.