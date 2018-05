"La loi de Marion" : un nouveau rôle "machiavélique" pour Samuel Labarthe !

D’ordinaire dans la peau du héros, c’est avec un personnage qu’il qualifie de "machiavélique" qu’on le retrouve sur La Une dans " La loi de Marion " au côté de Sandrine Bonnaire.

Pourtant, les rôles de "sales types" ne sont pas forcément sa tasse de thé :

"Curieusement, en France, quand on est un acteur qui porte bien le costume et la cravate, avec une certaine élégance, on se voit proposé des rôles de méchants. Mais ça ne m’a jamais vraiment intéressé" reconnait-il dans TV Mag.

Alors pour qu’il accepte, le scénario doit comporter "une bonne dose d’intelligence, de manipulation et de machiavélisme."

Trois ingrédients à retrouver dans ce nouvel opus de la collection "La loi de", il s’agit déjà du 10e épisode de la série.

Initiée en 2014 avec "La Loi de Barbara" incarnée par Josiane Balasko, elle a permis à de nombreux acteurs de revêtir la toge et de plaider pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Elle est coproduite par la RTBF depuis sa création.