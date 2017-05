"La Forêt" votre nouvelle série sur La Une

Maya est interrogée à la gendarmerie par Decker. Eve Mendel pense que c’est elle qui a tagué le casier de Jennifer, et Decker compte bien la faire avouer, ce qui met Virginie hors d’elle. Mais Maya refuse de parler, et faute de preuves, elle est rapidement relâchée. Vincent Musso est harcelé par un numéro inconnu qui le fait chanter : les textos disent qu’il "sait"… Mais quoi ? Sur les vêtements de Jennifer, du sperme a été trouvé, mais l’ADN n’est pas fiché. Pourtant, le capitaine Decker suit la piste de Thierry Rouget, le père d’Océane. Il a un casier judiciaire : en 1988, il a été jugé pour avoir mis le feu à la maison du Docteur Mendel et avoir causé la mort de sa femme et de son fils. Il devient le coupable idéal. Pendant ce temps, Eve Mendel, la prof de français, retrouve le corps de Jennifer dans la forêt, dans une sorte de tombe de fortune à la mise en scène mortuaire…