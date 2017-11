Les années 80 font leur come-back lors d'une soirée exceptionnelle !

La musique des eighties est à l’honneur sur La Une ! Pour votre deuxième rendez-vous de la soirée à 22h30, Sara partira à la rencontre de Thomas Langmann, réalisateur du film "Star 80, la suite" avec Patrick Timsit et Richard Anconina.

Cette comédie sous forme de making of, c’est avant tout une histoire vraie. Celle de deux producteurs qui, en 2006, ont imaginé une tournée regroupant les plus grandes stars des années 80 dont le succès n’est plus à prouver. À l’affiche on retrouve naturellement Lio, Gilbert Montagné, Jeanne Mas, Début de soirée, Alec Mansion…

Au cours de cette émission, Sara a également été accueillie par le recordman Patrick Hernandez, père du tube planétaire "Born to be alive" ! C’est dans sa magnifique propriété en Provence que notre animatrice, actuellement blessée, a été reçue.