Retour dans les années 70 avec "La famille à remonter le temps"

Les années 70, c'est l'époque où l’on jouait au ping-pong avec sa console Atari, où le Jocari faisait fureur dans les cours de récré et où l'on écoutait les Bee Gees et les Jackson 5. Une époque où les héros s'appelaient Starsky et Hutch, Colombo, Zorro. Mais aussi une époque où les Belges n'auraient manqué pour rien au monde "Voulez-vous jouer", "Visa pour le monde" ou encore les "Jeux sans frontières".

Complètement relookés et plongés à 100% dans une ambiance 70s, comment vont réagir les parents en retrouvant le monde de leur adolescence ? Les enfants réussiront-ils à s'adapter à une époque qu'ils n'ont pas connue ?