Posez vos questions à la famille Luts qui remonte le temps jusqu'aux 80's !

Après la famille Descamps, c’est au tour de la famille Luts de vivre une expérience inoubliable encadrée par notre versatile Sara de Paduwa. Sophie et Dimitri ainsi que leurs trois enfants de 20, 14 et 7 ans vont se retrouver propulsés dans les années 80. Pour les parents, les retrouvailles avec l’époque de leur jeunesse sont magiques, c’est un retour à l’insouciance quand Madonna et Daniel Balavoine, leurs artistes préférés, envahissaient les ondes. Mais pour les enfants aux personnalités bien marquées, la réalité est tout autre ! Smartphones au placard, ils découvrent des curieux objets comme le walkman et le magnétoscope… Arriveront-ils à s’adapter ?