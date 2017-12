La Famille à remonter le temps : dernier flash-back dans les années 90

La famille à remonter le temps Tout le monde a rêvé de pouvoir voyager dans le temps. Pour la première fois, une famille va tenter cette expérience hors du commun. Marjorie et Daniel et leurs 3 enfants, Laura (16 ans), Luna (10 ans) et Tiago (7 ans), vont se retrouver propulsés dans les années 90. La famille va être plongée plus de 20 ans en arrière et l'air de rien, les choses ont bien changé en 20 ans ! En look street wear ou grunge, au volant d'une Twingo, et dans une atmosphère cocoon et feng shui, la famille va replonger dans une époque où l'on s'identifiait aux bandes d'amis de « Beverly Hills », « Friends », ou encore « Hélène et les garçons » et où les jeunes Belges n'auraient manqué pour rien au monde leur rendez-vous quotidien avec « Blabla » et l'émission « Pour la gloire ». Comment les parents réagiront-ils en retrouvant le monde de leur adolescence ? Les enfants réussiront-ils à s'adapter à une époque qu'ils n'ont pas connue ? Prendront-ils bien soin de leur Furby et de leur Tamagochi ? Le Nokia 6110 répondra-t-il à toutes leurs attentes ? Et que diront-ils du petit plombier Mario Bros ? Enfin, quelle sera leur réaction lorsqu'ils seront à bord de la voiture du film « Taxi » ? Et pendant toute cette décennie des années 90, plane l'ombre de l'an 2000 que tout le monde attend impatiemment, la famille aura d'ailleurs le droit de fêter dignement ce passage à l'an 2000 lors d'un réveillon en compagnie des faiseurs de tubes du moment à savoir Franck des « 2 be 3 », Chris de « G Squad » et Allan Theo.