L'Avis des Belges est une émission hebdomadaire qui prend le pouls de l'humeur des Belges en offrant un regard tendre et drôle sur l'actualité de la semaine qui les a touchés. Entre coups de gueule, fous rires et émotions, le programme propose une autre lecture des évènements avec le sourire et plein de bon sens. Adaptée du format " Common Sense " diffusé sur la chaîne publique BBC au Royaume-Uni, l'émission transforme en commentateur avisé des Belges issus des 4 coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Filmés sur leur lieu de travail, dans un café ou encore dans une salle de sport, ces duos aborderont les thèmes marquants de la semaine.