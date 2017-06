Ce dimanche dans l'Avis des Belges

Elles ont plus de 60 ans mais ne sont sûrement pas prêtes à renoncer à leur féminité : les grandes marques et les magazines leur déroulent le tapis rouge... Les sexygénaires ont le vent en poupe ! Dans une société qui prône le culte de la jeunesse et de la minceur, les sexa nous réconcilient avec notre image et nous offrent une bouffée d'air frais.