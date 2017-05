Séries : et si le genre était en train de s'éteindre ?

Aujourd'hui, il y a deux mondes distincts en termes de séries : celui des séries US, et celui du reste. Le premier dictant souvent sa loi plus ou moins clairement sur l'autre. Or, le monde des séries US change en privilégiant l'adaptation de films existants (L'Arme Fatale, L'Exorciste, etc.) ou en ressuscitant les vieilles gloires du petit écran (Prison Break, Twin Peaks, …). Mais cette mode va-t-elle venir frapper les showrunners européens ?