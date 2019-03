"L'arme fatale" : Y aura-t-il une 4ème saison ?

En attendant de savoir si la saison 4 sera prévue ou non, ne manquez pas les deux prochains épisodes ce vendredi 29 mars à 20h40 sur La Deux.

Épisode 12 : "Les Rogers de Roger"

Murtaugh se rend compte qu'il n'est plus aussi en forme qu'avant et s'inquiète des conséquences éventuelles sur son travail tandis qu'ils enquêtent sur la mort d'un combattant de MMA participant à des combats illégaux. De son côté, Trish, qui envisage un temps de lever le pied, se voit servie sur un plateau une opportunité de carrière qui ne se refuse pas, mais pourrait bien mettre son couple à mal. Quant à Cole et Erica, ils font leur possible pour que leur relation reste simple, ce qui est plus compliqué qu'il n'y paraît...