"L'Arme fatale" revient : encore plus d'action et d'humour pour la saison 2 ! - © Tous droits réservés

Dès le début de la saison, on reprend les choses où on les avait laissées "avec beaucoup d'action et de rythme" prévient le réalisateur Matt Miller au magazine TVLine. Il nous promets encore un lot d’action spectaculaire, dont une scène sur l’eau : "Nous faisons une course-poursuite sur l'eau avec un super mega yacht et Murtaugh va carrément harponner un gars !"

Le retour d’Hilarie Burton

Cette deuxième saison marque le retour de l'Agent Palmer, incarné par Hilarie Burton. Riggs "va se servir d'une affaire pour la faire revenir en ville" mais il semblerait qu’il ait une autre idée derrière la tête…

Enfin, une plongée dans l'enfance de Riggs nous amènera à rencontrer son père, joué par Rex Linn.

Vous l’avez compris, humour, action et émotions sont au rendez-vous dès le 28 février sur La Deux, au rythme de deux épisodes par soirée.