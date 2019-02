"L'arme fatale" : Mais qui est donc Wesley Cole, le nouveau coéquipier de Murtaugh ?

L'acteur a, lors d'une longue interview pour Allociné, fait savoir tout le bien qu'il pensait de la série et même de la franchise originelle avec Dany Glover et Mel Gibson :

"(...) Les cascades et les explosions sont énormes et à couper le souffle, les courses poursuites en voiture sont endiablées, l’humour est décapant... C’est vraiment comme si vous étiez au cinéma à regarder l’un des films de la saga. On a vraiment tenté de transposer sur petit écran la même folie qu'on trouvait dans les films."

Malgré l'enthousiasme du quarantenaire, il avouait tout de même, après avoir tourné 2 épisodes de la série, avoir eu du mal à s'adapter au rythme du tournage :

"On n’a tourné que deux épisodes et je suis déjà épuisé ! Il va falloir me ramasser à la petite cuillère en fin de saison !"