L'Arme Fatale : Damon Wayans a souffert d'une tumeur au cerveau !

Quelques mois après la mort tragique de son épouse enceinte, Martin Riggs, flic texan et ancien de la Marine, déménage à Los Angeles pour repartir de zéro. Il devient le co-équipier du détective Roger Murtaugh, lequel a récemment subi une crise cardiaque "bénigne" et doit à tout prix éviter les situations de stress. Entre le prudent Murtaugh et l'imprévisible Riggs, l'association promet de provoquer des étincelles...