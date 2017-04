La série "L'Arme Fatale" débarque sur La Deux !

Adaptée de la franchise culte des années 80 portée par Mel Gibson et Danny Glover, la saison 1 développe une intrigue assez fidèle au premier film. En effet, l’inspecteur Martin Riggs, désormais incarné par Clayne Crawford (Rectify), ne se remet pas de la mort de sa femme et de leur bébé. Comme si cela ne suffisait pas, six mois plus tard, alors qu'il reprend son job en noyant son chagrin dans l'alcool, on lui colle Roger Murtaugh, un flic cardiaque et à deux doigts de la retraite (Damon Wayans), comme nouveau coéquipier. Archétype du duo qui n'a rien en commun mais qui devra malgré tout collaborer, Riggs – Murtaugh a marqué l'histoire du cinéma en s'imposant comme l'un des meilleurs buddy movie de tous les temps.