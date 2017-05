3 nouveaux épisodes de L'Arme Fatale

Episode 13/18

Lorsqu'un homme est retrouvé mort avec le mot "pécheur" gravé dans sa chair, Martin et Roger se lancent dans la traque d'un redresseur de torts religieux et meurtrier. Suivant toutes les pistes disponibles, ils finissent par découvrir que le coupable n'est autre que l'assistant du père Patterson, que le prêtre a recueilli alors qu'il n'était qu'un jeune orphelin. Ayant mis sur écoute le confessionnal, le jeune assassin traque les gens confessant de graves crimes et les punit en conséquence...

Episode 14/18

Murtaugh et Riggs enquêtent sur la mort d'un motard poussé volontairement dans un ravin par une voiture. Il découvre vite qu'il s'agissait du très récent petit copain du Docteur Cahill. C'est ensuite son ex-mari qui manque de se faire tuer. Ils comprennent alors que la cible du tueur est en fait tous ceux qui entourent Maureen. Partant sur plusieurs fausses pistes, ils finissent par découvrir qu'il s'agit du tout nouvel assistant de Bailey, Montero, qui a été traité par le Docteur quelques mois auparavant et qui est secrètement tombé amoureux d'elle. Riggs parvient à la sauver, alors que Montero s'apprêtait à faire sauter sa maison. Montero meurt dans l'explosion et Maureen est saine est sauve...

Episode 15/18

Après une fusillade ayant provoqué la mort d'un agent de la DEA, Martin et Roger partent à la recherche du seul témoin pouvant démêler cette affaire, un avocat à la petite semaine nommé Léo Getz, présent sur les lieux au moment des faits. Faisant équipe avec Palmer, ils vont se rendre compte que cette dernière était en réalité la véritable cible de l'attaque, car elle n'est pas loin de découvrir l'identité d'un membre important du Cartel de Tito Flores, "l'architecte". Elle finit par l'identifier, mais trop tard : son corps sans vie est retrouvé dans l'ascenseur de sa société...