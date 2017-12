Pauline Saive, de "Max & Vénus", prend son envol à la RTBF !

Comment allez-vous vous habiller demain? A quoi devez-vous vous attendre sur la route? Deux questions existentielles auxquelles tentent de répondre Sandrine et Fanny dans l'émission. Du lundi au vendredi, sur un mode décontracté et parfois décalé, il s'agit d'informer les automobilistes sur leurs conditions de circulation au moment même et surtout sur celles du lendemain. Et comme on le dit dans l'émission: "Rien ne sert de courir, il faut partir Juste à temps!"