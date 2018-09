Cécile Djunga s'exprime au JT de la RTBF

Le JT de 19h30 informe de l’actualité du jour avec des séquences simples et pertinentes. Il éclaire d’un coup de projecteur les grands dossiers du moment et veille à couvrir les informations qui touchent ou font réagir les citoyens. Du lundi au jeudi, le JT est présenté par François de Brigode et, en son absence, par Nathalie Maleux et Laurent Mathieu. Du vendredi au dimanche, c’est Hadja Lahbib qui assure la présentation avec Julie Morelle comme remplaçante.