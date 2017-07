Mimie Mathy fête ses 60 ans !

En 35 ans de carrière, Mimie s'est imposée parmi les meilleurs. Comédienne, humoriste, chanteuse, cette artiste polyvalente a su faire de ses rêves, une réalité ! De ses débuts à " L’Atelier Fugain " et au " Théâtre de Bouvard ", à sa collaboration avec ses complices Michèle Bernier et Isabelle De Botton, en passant par sa rencontre avec Muriel Robin et Pierre Palmade, ce long chemin parcouru en a fait une figure majeure de la scène française.

Femme préférée des Français

A travers chaque épisode de "Joséphine Ange Gardien", elle réunit des millions de téléspectateurs ! Ce n'est pas un hasard si elle s'est imposée comme femme préférée des Français dans le classement du Journal Du Dimanche. Des spectacles qui cartonnent, une statue au Musée Grévin, une légion d’honneur.... Aucun défi ne semble l'arrêter, que du contraire !

Femme comblée

Aujourd’hui, comblée professionnellement et personnellement, femme mariée et belle-mère de 4 enfants, Mimie s’apprête à fêter son 60ème anniversaire entourée des siens et de ceux qui l'ont soutenue tout au long de cette vie haute en couleurs.