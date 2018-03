Mimie Mathy, attristée, met fin aux rumeurs sur Les Enfoirés

Invitée sur le plateau de Sept à huit, Mimie Mathy dément fermement ces allégations : "Ça blesse tout le temps. Et ça fait un moment que les polémiques ont lieu. Ils veulent à tout prix qu'on ne s'entende pas."

L’interprète de Joséphine rappelle également qu’il s’agit avant tout d’une opération caritative et que les artistes sont heureux de se réunir autour d’une noble cause.

"Nous, on paye nos repas, on vient pour la bonne cause, on est contents de se retrouver. Depuis 25 ans, ça commence à faire une petite famille : on a vu les couples se faire et se défaire, on a vu les enfants naître, on a vu les enfants grandir. On est heureux de consacrer une semaine par an, tous ensemble pour aider, à notre façon, à remplir les caisses des Restos du cœur" conclut l’actrice qui a connu un coup dur avec la disparition de son ami Johnny Hallyday.