Joséphine ange gardien vous emmène au Far West !

Une idée traverse la tête de Rose. Et si elle dirigeait le saloon elle-même ? Une tâche pratiquement impensable pour toute femme respectable de cette époque. Avec le soutien de Joséphine, elle va tout de même tenter le coup !

Malheureusement, ce ne sera pas sans embûches. Elle va se mettre tout le monde à dos, à commencer par sa meilleure amie et sa propre fille. De plus, un certain Wyatt, dangereux mercenaire engagé par son mari dans le but de tuer quelqu'un, va lui faire face. Mais comment Rose va-t-elle s'en sortir ? En comptant sur son ange gardien, bien évidemment !

Avec Joséphine - Mimie Mathy, Rose - Charlie Nune, Lucy - Delphine Lacheteau, Wyatt - Alexandre Varga, Harriet - Aurélie Bargème, Ben - Jonathan Cardonnel

"Joséphine, ange gardien - L'incroyable destin de Rose Clifton", c'est ce 24 février à 20h55 sur la Une.