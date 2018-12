"Joséphine, ange-gardien" accueille Sandrine Quétier pour un épisode "spécial Noël" !

Pour TF1, Sandrine Quétier s'exprime : "Mylène est séparée de son mari et a deux enfants. Fâchée avec son père, elle ne l'a pas vu depuis plusieurs années. Mais à l’approche de Noël, leurs chemins vont se croiser à nouveau. Et il va tout faire pour renouer avec sa fille et ses petits-enfants. Pour jouer Mylène, je suis passée par l’émotion et la comédie car elle a la particularité d’être très gaffeuse !"

L'ancienne animatrice de Danse avec les stars semble vraiment avoir pris son pied dans cet exercice : "C’est une très bonne expérience. C’était très drôle de tourner un épisode de Noël au mois de septembre. On portait des pulls et des écharpes par 20 degrés ! L’équipe m’a bien accueillie. Mimie Mathy a été bienveillante. Elle m’a mise à l’aise dès mon arrivée, quand nous devions tourner une scène de groupe. Catherine Allégret a su me détendre, tout comme Roland Magdane qui a été très drôle, généreux et à l’écoute."