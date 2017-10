Inédit ! Quand Joséphine ange gardien voyage dans le temps

Au fur et à mesure de l'épisode, on découvre que Garance a été femme de chambre à Cabrières à la même période. Mais il y a plus grave : c'est la femme de chambre qui a été suspectée du meurtre d'Henri, car elle a disparu le jour de sa mort. Pour Camille, c'est tout simplement impossible : Garance ne peut pas être une meurtrière.

Joséphine, la notaire de la famille, n'a plus qu'une seule solution : retourner en 1928...