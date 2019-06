"Super Manu" ou l'art de la débrouille

Vous avez du marc de café ? Super Manu vous le transforme illico presto en gommage pour le visage. Votre barbecue est fendu ? En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, notre homme le répare. Votre machine à laver est mort ? Avant de la déposer à la déchèterie, pensez à ôter le hublot, ça fera un bel aquarium ou un plat à salade !

Durant tout l’été, Manu va vous distiller, sous forme de capsules, ses conseils éclairés et éclairants et ça tombe bien : notre homme s'y connait en électricité… "Stay tuned" comme on dit de l’autre coté de l’Atlantique.