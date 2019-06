Michaël Jackson en mieux et en belge !

Sur scène, chevelure ébène bouclée, gants pailletés et chapeau vissé sur la tête, une jeune silhouette danse avec un swing d’enfer. Vanessa a 22 ans et dès qu’elle en a l’occasion, elle se glisse dans la peau de son idole, Michael Jackson. " Je suis fan de Michaël Jackson depuis l’âge de 12 ans. Pour préparer mes spectacles, je regarde les vidéos les plus connues, j’essaie de les reproduire et d’être au même niveau que lui ".