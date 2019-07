Les conseils de Super Manu : un gommage chic et pas cher

Pour réaliser le gommage chic et pas cher de Super Manu vous aurez besoin de :

marc de café

sucre brun en poudre

huile d'olive

un peu d'eau

Prenez le marc de café et le sucre brun mélangez bien, ajoutez un peu d'huile d'olive, mouillez ensuite avec un filet d'eau et le tour est joué, il ne reste plus qu'à l'appliquer.

Conseil supplémentaire de Super Manu, utiliser un gant de toilette sombre pour l'application de la mixture.