Les conseils de Super Manu : détox

Vous vous sentez un peu lourd, vous avez la gueule de bois ? Les cheveux vous font un peu mal ? Super Manu a un truc pour vous... même deux !

Pour la gueule de bois :

une tartine

du basilic frais

de l'huile d'olive

Badigeonnez une tartine avec de l'huile d'olive, ajoutez quelques feuilles de basilic frais. Mangez, et le tour est joué.

Pour la détox complète :

un oignon

4 oranges

du sel

de l'huile d'olive

une tartine

Epluchez et émincez l'oignon, épluchez et détaillez les oranges en quartiers, ajoutez un peu de sel et d'huile d'olive, mélangez. Mangez la préparation avec une tranche de pain.