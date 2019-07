Le bureau le plus en désordre du monde est belge !

" J’ai un défaut, c’est que je note tout sur des bouts de papier. " La preuve : impossible de distinguer quoique ce soit sur son bureau. Il y a des tonnes et des tonnes de livres, de journaux, de feuilles volantes… partout, sur son bureau, le sol et même sur les chaises. On peut à peine apercevoir son ordinateur et son clavier. Et chez lui ? Il nous rassure, chez lui, tout est impeccable. Ouf ! " C’est peut-être parce que j’y suis peu. Je n’ai même pas de retard dans ma vaisselle ".