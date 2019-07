Je suis belge (une fois), à consommer sans modération !

Ne manquez la rencontre avec certains de nos compatriotes. Des super-héros, des homonymes de personnalités célèbres, des passionnés.

Je suis belge (une fois) ! , c'est des rubriques telles que : l'histoire belge, the place to be, le belge du jour, home sweet home, le dicton, tartine ou boterham, la belge attitude.

Je suis belge (une fois) ! donne la parole aux Belges, tous les Belges.

Retrouvez l'émission tous les soirs de la semaine sur La Une dès 20h20 du 30 juin au 5 juillet (sauf le 4 juillet).