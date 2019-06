Charles Michel, 30 ans de socialisme

Il ne vient pas de Wavre, il n’a pas 43 ans et il n’a jamais fait partie du gouvernement… Et pourtant, il s’appelle bien Charles Michel. Notre homonyme vient de Namur, il est membre du parti socialiste depuis 36 ans et toujours en règle de cotisation ! Aujourd’hui, il est retraité et toujours très actif dans la vie sociale de son quartier. " Je suis trésorier d’un club de foot et d’un club d’éducation canine. Je ne suis pas prêt d’arrêter mes activités ".