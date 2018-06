Le jardin généreux de Claudine et Michel

Le jardin regorge d’une grande diversité de plantes ; il est densément planté et donne l’allure d’un jardin de grand-mère.

Les arbustes installés dans les parterres sont soigneusement taillés par Michel pour conserver une belle harmonie.

Très vite, on s’aperçoit que les roses sont la grande passion de Claudine et Michel ; ils ont planté plus de 80 variétés différentes et ne comptent pas s’arrêter là.

Le jardin n’est pas immense mais les nombreuses et denses floraisons à l’arrière de la maison donnent une impression de grandeur. Même les murs de la maison sont pris d’assaut par des rosiers.

Michel et Claudine ne manquent pas de projets ; ils vont continuer à aménager leur jardin et à y ajouter d’autres variétés de roses.

Les plantes sous-titrées dans le reportage :

Nigella damascena

Papaver 'Danish Flag'

Rosa 'William Shakespeare 2000'

Malva sylvestris

Lychnis coronaria

Sambucus nigra 'Black Lace'

Rosa 'Blanche Double de Coubert'

Rosa 'Bouquet Parfait'

Rosa 'Rosarium Uetersen'

Campanula persicifolia 'Carillon'

Rosa 'Pink Grootendorst'

Tragopogon pratensis

Rosa 'Cuisse de Nymphe'

Rosa 'Princesse Violette'

Phlomis russeliana

Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise'

Trifolium ochroleucon

Eschscholzia californica

Rosa 'Dentelle de Malines'

Rosa 'Leonardo da Vinci'