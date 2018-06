Julie de Bona : sa rencontre bouleversante pour "Innocente"

Directrice du département archéologie à l'université de Marseille, Roxane Delage se réveille à moitié déshabillée dans une maison qu'elle ne connaît pas et à côté du cadavre d'un homme ! Paniquée, elle efface ses traces et prend la fuite. Après quelques heures, Hugo Combas, un policier atteint du cancer, vient l'arrêter. 8 ans plus tard, elle sort de prison et va alors prendre tous les risques pour remonter le fil de cette machination et prouver qu'elle est innocente.