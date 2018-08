Virginie Hocq funambulera "Sur le fil" ce jeudi 30 août sur la Deux!

Ce jeudi 30 août, Virginie Hocq prolonge l'été et fait l’humour à la plage à sa façon !

A l'occasion de la rentrée, l’humoriste belge revient avec son one-woman-show "Sur le fil", dans une mise en scène d’Isabelle Nanty.

Un spectacle où l’artiste y évoque la croisée des chemins à sa manière. Elle suit le fil de sa vie et tente de trouver l'équilibre entre ses différents personnages : Et si elle avait décidé d’être hôtesse de l’air, aurait-elle été comme Claire, touchante hôtesse qui noie sa solitude dans le champagne ?

Virginie aurait pu également choisir le fil de vie de Viviane, mannequin pour paquet de cigarettes dont le positivisme et la joie de vivre nous feront oublier un sujet souvent très sensible.

Elle aurait pu également tirer le fil de cette bourgeoise prête à tout, et même au pire, pour récupérer son mari lors d’une soirée pas comme les autres.

Et que dire de cette femme, épouse naïve et innocente d’un serial killer, ou encore de cette Marie-Antoinette plus vraie que nature.

Comment choisir ? En étant toutes ces femmes à la fois ?...

"Sur le fil", avec la funambule Virginie Hocq, ce jeudi 30 août, à 20h40 sur la Deux.