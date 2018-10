Un moment "à partager" avec Elie Semoun, ce jeudi 18 octobre !

Elie Semoun revient avec un nouveau spectacle "à partager" avec vous !

Après le succès de Mickeline, ou Kevina, l’humoriste des petites annonces propose à son public de découvrir de nouveau personnages.

Fabrice la patronne du spa, légèrement mauvaise langue, et autoritaire, Xavier l'handicapé moteur et dragueur, qui ne recule devant rien pour tenter d’attirer les filles, ou encore Mapi, une "plus ou moins jeune" Cougar gourmande et épanouie, et un pervers ravi de son voyage en Thaïlande et des "rapports humains" qu’il a créés.

Elie Semoun joue également avec le climat morose que nous vivons, en créant des personnages, certes poussés à l’extrême, mais qui collent à l’actualité, comme Oussama Ben Dubois jihadiste débutant, ou encore Jean-Louis le nouvel élu d'une mairie fasciste…

Un spectacle actuel et branché, à partager sans modération !

À voir ce jeudi 18 octobre dès 20h30 sur La Deux.