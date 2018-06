Ce jeudi 7 juin à 20h25, le spectacle "Sois Belge et tais-toi" fête ses 20 ans de scène sur La Deux !

20 ans que Baudoin Remy, son père André Remy et leurs auteurs s’amusent à piquer nos personnalités politiques et royales pour faire rire le public à travers toute la Belgique lors de leurs nombreuses représentations !

Pour ce spectacle anniversaire, intitulé le "Grand Vingtième", la célèbre troupe revisite ses meilleurs sketchs, ses meilleurs personnages, ses imitations et parodies les plus réussies, le tout, sous forme d’un best-of adapté à l’actualité. Le tout est agrémenté d’inédits et nouveautés.

Retrouvez les personnalités politiques de notre pays : Elio Di Rupo, Théo Franken, Joëlle Milquet, Marie-Martine Schyns, Laurette Onkelinx, Jean-Marc Nollet, Bart De Wever, François de Brigode, mais aussi le couple royal Philippe et Mathilde, et des "guests" comme DSK, Nicolas Sarkozy, ou encore JCVD !

En 20 ans il y en a eu des crises, des élections, du communautaire, des réformes, des compromis, des mensonges, des promesses, des affaires, des casseroles, etc.

Ce "Grand Vingtième" c’est une bonne dose de rigolade, de surréalisme typiquement belge et d’autodérision. Plus qu’un spectacle, c’est la célébration de notre Belgitude, tout en se tournant vers l’avenir et les prochaines élections !