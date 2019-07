La version 2.1 de "Sois Belge et tais-toi", ce jeudi 8 août sur La Deux !

Pour leur 21ème épisode, "Sois Belge et tais-toi!" - le spectacle incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la politique belge - propose une version 2.1 !

Un re-nouveau de ce spectacle culte bien de chez nous. Nouvelles imitations, nouveaux visages, nouvelles têtes, chansons parodiques, mais même humour cinglant.

Pour interpréter les textes des auteurs André et Baudouin Remy, on retrouve les belles énergies de Thibault Packeu, Sandra Raco, Manon Hanseeuw, Maxime Thierry, Benoît Charpentier et Stéphane Pirard. Grande nouveauté pour cette édition, la galerie des personnages imités s’étoffe et s’ouvre également à l’internationale.

Les élections, les affaires, le nucléaire, même la viande : ils rient de tout ! Les textes sont toujours aussi soignés, ciselés, encore plus pertinents et impertinents, mais toujours avec cet humour, cette drôlerie et cette intelligence d’écriture qui a fait la réputation et la marque de fabrique de "Sois Belge et tais-toi!".

Soyez au rendez-vous pour un moment de rires garantis ce jeudi 8 août dès 20h40 sur La Deux ! Vous en ressortirez heureux... Et plus belge que jamais !