"Si vous avez manqué le début" Jean-Luc Lemoine vous fait un récap, ce jeudi 12 juillet!

"Si vous avez manqué le début" Jean-Luc Lemoine vous donne rendez-vous pour tout vous dire, ce jeudi 12 juillet, à 20h30 sur la Deux!

La saga "Humour à la plage" continue! Cette fois, c'est l'humoriste et chroniqueur de " Touche pas à mon poste " qui quitte la petite lucarne pour remonter sur les planches.

Grâce à son expérience sur les plateaux télés, Jean-Luc Lemoine nous livre ses réflexions pince-sans-rire et cinglantes sur l'univers du petit écran, des médias, de la célébrité mais aussi du monde " ordinaire " qui l'entoure et auquel il appartient (selon lui).

Il analyse avec effarement et beaucoup d’ironie, les faits divers les plus loufoques, mais aussi les dérives des réseaux avec les vidéos de chiens et de chats, qui pourrissent son mur " facebook ", ou encore les déclarations d’amour qu’il reçoit sur twitter…

Sans oublier l’hypocrisie, qu’il déteste par-dessus tout ! Ces questions que l’on se pose en connaissant déjà la réponse : Comme lorsqu’un mendiant vient près du supermarché pour vous demander " vous avez un peu de monnaie ? "

Il s’amuse aussi de la bêtise humaine, qu’il croise tous les jours au coin de la rue. Il raconte notamment l’histoire de cet homme, qui a tenté de détourner un avion en menaçant le personnel de bord avec une barre de chocolat " Toblerone ".

L’humoriste, qui s’inclut lui-même dans la catégorie des " Loosers ", n’hésite pas non plus à exposer tous le désavantages à appartenir à cette " classe sociale ". Comme le fait d’avoir moins de chance en amour… Car, pour certaines femmes : "Toi, tu n’es pas un homme avec qui on couche, mais avec qui on se marie"… CQFD !

Et " Si vous avez manqué le début ", Jean-Luc vous propose de revivre des sketches cultes réactualisés et de redécouvrir d’anciens personnages comme Ken le psychopathe ou encore l’animateur de centres commerciaux …