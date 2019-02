Rire Ensemble revient et s'attaque au harcèlement de rue ! Assistez au spectacle le 30 mars à Bruxelles

Cette année, le festival "Rire ensemble" aura lieu le 30 mars 2019 au Palais 12 à Bruxelles. Pour cette nouvelle édition, c'est l'humoriste et comédien Kody, qui endossera le rôle de présentateur.

Durant ces 120 minutes de rire, le public pourra s'amuser avec Guillermo Guiz, PE, Tatiana Rojo, Yassine Belattar et bien d’autre. Sur scène pour cet évènement, 14 humoristes géniaux belges, français et suisses n'auront qu'une seule mission, vous faire rire.

Un spectacle organisé par des experts en la matière, le Kings of Comedy Club et DRS Group avec l'appui de la Ville de Bruxelles et la commune d’Ixelles. Depuis quelques années déjà, Rire Ensemble a comme objectif de changer les idées reçues.

Pour ce festival, le nouveau thème choisi est le harcèlement de rue et toutes les questions de l'égalité homme/femme qui en découle.

Envie d'assister à ce show exceptionnel ? Réservez vos places maintenant et bénéficiez d'un tarif avantageux!