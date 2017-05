Le Palmashow se la joue prime time ce jeudi, 1er juin, à 20h30 sur la Deux!

Vous aimez leurs sketchs farfelus diffusés régulièrement sur la Deux? Vous allez adorer leur émission !

Ce jeudi 1er juin, à 20h30 sur la Deux, Grégoire Ludig et David Marsais compilent leurs meilleurs capsules humoristiques et complètement loufoques et vous proposent un prime time, La "Folle Soirée du Palmashow"!

Le Palmashow, c’est le fruit de ce duo déjanté, deux auteurs-comédiens copains depuis les années collèges. C’est grâce à leur humour particulier composé de vannes, de mauvais esprit et d’un goût pour l’absurde qu’ils connaissent un succès retentissant sur Internet avec les fameuses capsules "Very Bad Blagues".

Après plusieurs années, le duo du Palmashow obtient finalement son premier prime time !