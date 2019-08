Le Montreux Comedy Festival s'invite sur la Deux pour une soirée inédite !

Ce jeudi, le Montreux Comedy festival vous propose de découvrir la crème de la crème de sa toute dernière édition, enregistrée chez nos voisins suisses ! Une soirée inédite et composée, pour la plupart, d'artistes bien de chez nous !

Laura Laune et sa chanson inédite sur la Suisse, Alex Vizorek qui dévoile le prénom atypique de sa fille, PE qui revient en détails sur les lois surréalistes en Belgique, ou encore, Gillermo Guiz qui explique le rapport particuliers qu'entretiennent les Français avec les Belges.

Mais aussi Funky Fab, qui tacle gentiment nos amis (et hôtes) Suisses ;-)

Parmi nos compatriotes, quelques humoristes français, très en vogue comme, Blanche Gardin et ses problèmes d'identité, mais aussi, Elodie Poux, qui décrit l'hyperactivité de ses enfants, Fabrice Éboué qui raconte ses rencontres avec des végans, ou encore Caroline Vigneaux qui nous en dit plus sur les tabous féminins et la farfelue Constance et son culte, très atypique ...

Le Meilleur du Montreux Comedy Festival, c'est ce jeudi 15 août, à 20h40, sur la Deux!