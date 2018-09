Le Marrakech du Rire avec Jamel Debbouze, ce 6 septembre sur La Deux!

Le Marrakech du Rire, c'est le premier festival d'humour francophone dans le monde !

Créé par Jamel Debbouze, l'humoriste monte sur scène accompagné par des invités prestigieux. Dans l'enceinte du Palais Badii et devant plusieurs milliers de spectateurs, Jamel est rejoint par ses amis pour repousser les limites de l'humour avec des sketchs tordants et de nombreuses surprises ! Gad Elmaleh, Ary Abittan, Alban Ivanov, Chantal Ladesou, Élie Semoun, Rachid Badouri, ou encore Kevin Razy (et bien d'autres) vous feront passer un moment riche en rires !

Stars de l'humour et jeunes talents se succèdent pour une création originale et multiculturelle placée sous le signe du rire. Chacun amène sa petite touche d'humour ou même de la magie sera au rendez-vous !

"Préparez-vous à rire... très fort", tel est le slogan de cette 7ème édition du festival. Ça annonce la couleur ! ;-)

À voir ce jeudi 6 septembre à 20h35 sur La Deux ! Un bon moment à passer en famille.