La Folle Soirée du Palmashow revient ce jeudi 8 juin à 20h30 sur la Deux!

Ce jeudi 8 juin, Le Palmashow revient pour une deuxième "Folle Soirée" ! Le duo Grégoire Ludig & David Marsais, armés de leur humour absurde et irrévérencieux est enfin de retour !

Après le succès de leur premier prime, le Palmashow s’est vu dans l’obligation de créer une nouvelle version de sa "folle soirée". Et il n’a qu’un mois pour le faire ! Le Palmashow doit donc trouver en vitesse des comédiens, préparer le plateau, écrire des sketchs…

L’occasion pour nous de redécouvrir des nouvelles parodies, des détournements, des nouvelles chansons et des Very Bad Blagues inédites !

Une fois de plus, le duo va s’entourer de Guests de prestige. On notera la présence de Florence Foresti en "Christine and the Queen" dans une parodie de The Voice, d’Arnaud Tsamère en vendeur de cigarettes électroniques ou encore d’Elie Semoun en Président de L’Assemblée Nationale. Bien d’autres invités sont encore à découvrir !

La Folle Soirée du Palmashow, épisode 2, c'est ce jeudi 8 juin, à 20h30 sur la Deux!