Franck Dubosc revient à l'état sauvage ce jeudi 19 juillet !

Ce jeudi 19 juillet, la saga "Humour à la plage" vous propose de retourner à l'état sauvage avec Franck Dubosc!

L’humoriste qui a toujours fait attention à son apparence, sans jamais rien laisser au hasard, se met à totalement à nu dans son spectacle ! Et c’est peu de le dire !

À 53 ans, le désormais célèbre "Kèkè des plages" en a ras le bol de tout !

Les petites choses de la vie quotidienne comme toilettes dans l’avion, le rouleau de PQ dont on ne trouve jamais le début, cette manie qu’ont les jeunes à parler " verlent " ou encore les sacs Ikéa !

Mais aussi, les grandes injustices, l’écologie, les privilèges de certains, le succès et même l’amour ! C’est bien simple, tout l’agace et il le dit haut et fort !

Mais le destin est venu remettre les pendules à l’heure !

Soudainement perdu au beau milieu de l’Océan Pacifique, sur l’Ile de Tonkiki, parmi les Poilpoils, avec rien d’autre qu’un os dans le nez et un bambou en guise de slip, Franck Dubosc a pris conscience de la chance qu’il avait.

Ce nouveau Robinson Crusoé n’a pas eu d’autre choix que de s’adapter pour survivre. Rongé par la solitude, il a même fini par se donner des rendez-vous à lui-même, de l’autre côté de l’île, aux petites heures, pour bien l’ennuyer !

Ce petit séjour à Tonkiki a remis tout en place ! Un condensé d’humour sauvage à l’état brut, à voir ce jeudi 19 juillet à 20h35 sur la Deux, et à revoir sur RTBF Auvio.