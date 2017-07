Dès juillet, La Deux vous propose de faire l'Humour à la plage !

Envie d'un cocktail de rire pour bien démarrer l'été?

Tous les jeudis, dès le 6 juillet, on fait l'Humour à la plage sur la Deux! Les humoristes les plus en vogue enfileront leurs tongues, leurs lunettes de soleil et leur chapeau de paille, pour vous proposer leur nouveau spectacle, totalement INÉDITS !

Alex Vizorek, ouvrira le bal le jeudi 6 juillet avec son one-man-show "Alex Vizorek est une œuvre d'art", Arnaud Ducret embarquera tous ses amis, pour une soirée exceptionnelle le 13 juillet, la plus belge, Virginie Hocq et son nouveau spectacle "sur le fil" funembuleront dans votre télé le jeudi 27 juillet.

Et puis le mois d'août démarrera sur les chapeaux de roues avec, le jeudi 3 août, le Gala "Juste pour Rire" présenté par les déjantés Franck Dubosc et Stéphane Rousseau, une petite pause d'une semaine, le temps pour Artus d'arriver "Saignant à point" le jeudi 17 août.

Une autre génération du rire est aussi attendue cet été sur la Deux! Muriel Robin, "revient tsoin tsoin" le jeudi 24 août, le cultissime Jean-Marie Bigard clôturera l'été, sur une note un peu grasse, avec "Nous les femmes", le jeudi 31 août.

Quant à Franck Dubosc, il aura l'honneur de vous accompagner à la rentrée de septembre avec son spectacle "A l'état sauvage", (qui collera tout à fait avec votre look après 2 mois de vacances ;-)), le jeudi 7 septembre.

90 minutes de rire à vivre tous les jeudis d'été en PRIME TIME sur la Deux, cocktails à la main et doigts de pieds en éventail !