Découvrez le spectacle de Jérôme de Warzée "Réservé à un public fin" !

Dans son dernier one-man show, Jérôme de Warzée, le roi de l’impertinence à la belge, mêle nouveaux sketches, une nouvelle revue de presse, de nouvelles surprises dans le style cynique et percutant qui fait son succès en radio et en télé.

Il est l'une des références de l’humour Belge impertinent.

Et pour cette diffusion télé, tournée sur la scène mythique du Forum de Liège, il peut compter sur la présence de la bande du Grand Cactus et partager la scène avec Kody, James Deano, Les Poufs (Sarah Grosjean et Bénédicte Philippon), Freddy Tougaux, Martin Charlier, Carmela Giusto et Fabian Le Castel.

Une soirée unique, impertinente et surtout piquante à vivre ce jeudi 3 janvier à 20h05 sur La Deux !