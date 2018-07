Ce jeudi 26 juillet, à 20h20, Arnaud Ducret et ses amis vous font plaisir !

Arnaud Ducret et ses amis vous font plaisir ce jeudi dans votre saga "Humour à la plage" !

Après plus de 2 ans d’un succès unanime en tournée avec son spectacle " Arnaud Ducret vous fait plaisir ", l’humoriste vous donne rendez-vous sur la Deux pour un show exclusif où il a prévu de vous faire encore plus plaisir grâce à ses invités exceptionnels !

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir toute la galerie de personnages hauts en couleurs, que cet artiste infatigable incarne dans son spectacle : John Breakdown, ambitieux chorégraphe et professeur de danse, Jean-Jacques Pitou alias Maître Li, coach de karaté dont il était enfant le souffre-douleur, ou encore Sylvie, l'allumeuse allumée...

Mais tout le monde le sait, plus on est de fous sur scène, plus on rit ! Arnaud Ducret l’a bien compris !

Pour cette grande soirée, il a donc fait appel à ses amis ; Didier Bourdon, Pascal Légitimus, PEF, Anthony Kavanagh et beaucoup d’autres invités surprise comme le chanteur M Pokora ou encore son épouse dans "Parents mode d'emploi" Alix Poisson!

Arnaud Ducret et ses amis vous font plaisir, ce jeudi 26 juillet, à 20h20 sur la Deux!