Ce jeudi 16 août, la saga "Humour à la plage" donne le " La " comme Laurent Gerra pour une soirée d’humour et de musique !

Après une année de tournée triomphale, l'imitateur, mais aussi chanteur, revient sur scène, pour réaliser son rêve d’enfant : celui de créer un " big band ".

Pour l’accompagner, il a donc choisi de s’entourer du grand orchestre de Frédéric Manoukian et de ses 19 musiciens.

Imitations, medley et parodies de chansons, Laurent Gerra présente un spectacle dans la grande tradition du music-hall, le tout entrecoupé de sketchs et d’imitations cultes, au ton satirique et décalé, qui font son succès depuis plus de 20 ans !

Laurent Gerra et le grand orchestre de Frédéric Manoukian, ce jeudi 16 août à 20h35 sur la Deux